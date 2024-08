Metka Albreht je te dni morska deklica z Visa (Suzy)

Metka je svojim sledilcem na družabnih omrežjih privoščila prelep pogled na lepote Visa in enega njegovih sanjskih zalivov, pri tem smo si lahko oči spočili še ob pogledu na njeno čudovito in do potankosti izklesano telo. Strastna športnica je z nami delila tudi svoje misli in življenjski moto, s katerim se lahko le strinjamo: »Živim na način, da pričakujem neznano in potem uživam v tem. Rada imam humor, zabavo – in ja, živim za danes, za trenutek, ki se mi dogaja sedaj ... Čas, ki pa ga preživim v uživanciji, ni nikoli vržen stran!« Zaključimo lahko, da je avanturistka vajena trdo delati, ker do takšnega rezultata pač ni mogoče priti zlahka, ob tem pa pozna pravilo, da je počitek del treninga. Če znaš v njem zares uživati, je to le še dodatna prednost. In Metka to zna.

Metka Albreht