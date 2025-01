Ko 27. januarja Merkur zapusti strukturirane energije kozoroga in se preseli v vodnarja, se misli osvobodijo strogih okvirjev ter poletijo v svet inovacij in izvirnosti. Vodnar je znamenje naprednega razmišljanja, drznih idej in vizij prihodnosti. Ko Merkur potuje skozi to znamenje, postanemo mentalno budni, kreativni in polni idej, ki presegajo običajne meje. Merkur ostane v vodnarju do valentinovega. V tem času bo poudarjeno razmišljanje zunaj okvirjev. Prihaja čas miselnih prebojev in iskric genialnosti. Merkur v vodnarju nas spodbuja, da presežemo običajne miselne vzorce in se odpremo no...