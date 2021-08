Melita, na pomoč: Posledice dela od doma

Da, tole zadnje leto in še malo je za nas, novejše generacije, res nenavadno. Marsikaj se je dogajalo in veliko spremenilo. Dejstvo je, da smo prilagodljiva sorta na tej naši okrogli Zemlji, in takoj ko se nekateri ukrepi, saj zdaj vemo že vsi, kateri, kajne, opustijo ali razrahljajo, hop, delujemo po starih tirnicah, kot da vseh izoliranih čepenj doma ni bilo. Mi je bilo hecno opazovati sebe in polno ljudstva na plaži. Vsi bolj ali manj goli, prešerno veseli so čofotali, se sončili, pomenkovali, dremali in vsi smo dajali vtis, kot da se od prejšnjega poležavanja na plaži ni nič spremenilo. A...