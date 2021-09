Melita na pomoč: Krivda, stara 40 let

Kakšne zgodbe piše življenje! Predvsem so naši partnerski odnosi zapletena reč, za katero ni enostavnega priročnika, ki bi povedal, kaj je edino zdravo ali pravilno za neki par. Vsak v paru ima svojo zgodbo in svoj pogled na drugega ter na to, kako delovati v zapleteni in intenzivni dvojini. Par je star malo manj kot sedemdeset let, gospa mogoče malce mlajša od moža, skupaj sta približno štirideset let. Za 'kazen' jo bo enkrat na teden peljal na večerjo, ji začel redno nositi rože in druga drobna darilca kot znak pozornosti in hvaležnosti. Otroci so odrasli in živijo na svojem. Pred kakšnim t...