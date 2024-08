Melita na pomoč: Dopusta je konec ... (Suzy)

Kako sta se imela na dopustu? Sta med tistimi pari, ki se zunaj domačega doma bolj povežejo, sodelujejo, smejejo in več seksajo? Ali sta med tistimi, ki nesrečni ždijo skupaj, ker je bil dopust rezerviran že dolgo vnaprej in se pač gre na dopust? Kar nekaj parov poznam, ki se bojijo skupnega preživljanja časa na pošteno zasluženem oddihu. Vse leto sta živela drug mimo drugega, se zelo malo videla, še manj se pogovarjala o njiju, kako se počutita v odnosu, postelja ni škripala, po običaju je on zaspal pred televizijo na kavču, ona se je umikala v spalnico, sama. Za otroke zgledno skrbita, plač...