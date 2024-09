Melani Mekicar in Žan Papič: Sva samo prijatelja (Suzy)

V javnost so pricurljale informacije, da se med voditeljico Melani Mekicar in komikom Žanom Papičem nekaj plete. Menda nič volnenega, čeprav so pred nami hladnejši meseci. Nas bosta pa ogrela s smehom, saj sta se tedne in tedne družila, da bi na ogled postavila romantično komedijo.

Že v naslovu obljubljata, da sta 'Sam prjat'la', kljub temu da sta za fotografiranje skočila v posteljo. To bo prvi tovrstni projekt za Ljubljančanko, ki je bila visoko na spisku med kandidatkami za glavno vlogo. Primorec si je sprva zamišljal, da bi si oder delil s pevko, a je raje spremenil koncept in k sodelovanju povabil nekdanjo plesalko.

Seveda je bilo med nastajanjem predstave zelo pestro, vendar bosta anekdote raje prihranila za gledališke deske, ko bomo lahko uživali v njunem nenavadnem odnosu.