Med nosečnostjo zdaj še zaroka? (Suzy)

Angleška igralka, pevka in manekenka Suki Waterhouse je ponosna na svoj nosečniški trebušček, ki ga nič več ne skriva. Zdaj so paparaci med njenim sprehodom po Londonu, ko je s svojim izbrancem, igralcem Robertom Pattinsonom, nakupovala knjige, opazili še nekaj zanimivega: zelo bleščeč prstan na njeni roki. Ali to pomeni, da je zvezdnik sage Somrak pokleknil pred svojo najdražjo, s katero sta par že od leta 2018? Čeprav sta Angleža, sicer večino časa živita v Los Angelesu, saj je priložnosti za snemanje tam veliko več.

Suki je na levem prstancu nosila bleščeč diamantni prstan. Foto: Profimedia

Enaintridesetletna Suki je nedavno požela hvalo za svoj nastop v nadaljevanki Daisy Jones & Skupina Six, v kateri je igrala klaviaturistko in spremljevalno vokalistko ter odpela vse sama. Sedemintridesetletni Robert pa je nazadnje presenetil kot Batman, saj mu nihče ni pripisal tolikšnega uspeha. Ali sta igralca pripravljena stopiti tudi pred oltar, bomo zagotovo izvedeli kmalu.