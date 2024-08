Matjaž Jelen z žensko, ki mu je povsem spremenila življenje (Suzy)

Med dobrim štirinajstdnevnim predahom, kolikor ga ima skupina Šank rock to poletje, se je frontman skupine, pevec Matjaž Jelen, s svojo drago Nino Božičnik odpravil kar v sosednjo Italijo. Gnečam na cesti sta se bistro izognila, saj kilometre po prelepi Toskani premagujeta kar na urni rdeči vespi, ki poleg praktičnosti in pomanjkanjem težav s parkiranjem prinaša še romantično noto. Zaljubljenca sta tako obiskala že večino toskanskih draguljev, z rdečo strelo sta zapeljala tudi naravnost v središče Siene, uživala v regiji Chianti, pokušala vino in našla celo mrzlo pivo v tej vinorodni deželi.

Za Nino je pred časom Matjaž povedal, da mu je povsem spremenila življenje. »Postavila me je v red, ustvarili smo si družinsko gnezdo in uživam življenje,« je dejal glasbenik, ki je letos dopolnil 58 let. »Ne bojim se staranja. Bolj me je strah, da ne bom doživel vsega, kar si želim,« je še povedal v enem od intervjujev. Z Nino se bosta vrnila pravočasno, da v drugi polovici avgusta pevec s skupino še nekajkrat skoči na oder. Polnjenje baterij v Toskani je zato kot nalašč!