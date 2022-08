Mark Wolynn: Družinske travme se dedujejo

»Zdravniki niso vedeli, kaj je povzročilo mojo izgubo vida in kaj ga lahko pozdravi,« pravi Wolynn v knjigi Podedovane družinske travme (založba Primus). Pustil je partnerico, dom, svoje uspešno podjetje za organizacijo dogodkov ter se odpravil po odgovore k duhovnim mojstrom v Azijo. Meditiral je, se postil, razstrupljal, opazoval svoj um. Tretje leto mu je duhovni mojster rekel, naj se vrne domov in uredi odnos s starši, in šele ko je to storil, je spoznal, da se, če zavračamo starše, oddaljujemo od sebe in si povzročamo še več trpljenja. Portrait of charming beautiful friendly...