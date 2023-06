Marjetka in Raay izgubljena v Budimpešti (Suzy)

Marjetka in Raay sta ta teden v radijski eter in na splet spustila novo pesem Nebesa, pozitivno melodijo in besedilo za vsak letni čas. Slikovit video zanjo so posneli v Budimpešti. A ga skoraj ne bi, saj se je zalomilo, še preden so sploh lahko začeli delati. »Iz Ljubljane smo šli že dan prej in prišli v Budimpešto sredi noči. Potem nikakor nismo našli ne rezerviranega apartmaja ne parkirišča. Ker nas je bilo strah, da bo Marjetka prišla na snemanje čisto neprespana in zabuhla, smo iskanje opustili in šli v hotel – in čisto po naključju našli enega zelo glasbenega. Kot da bi vesolje želelo, da pridemo tja. Prvega naslova pa nismo nikoli našli,« nam je povedal Raay. Snemanje v muzeju selfijev je trajalo 18 ur, rezultat je pisan glasbeni filmček, katerega sporočilo je, da si narediš nebesa tako in tam, kjer se počutiš najbolje. »Midva sva svoja nebesa našla na Korčuli, kjer je lani poleti ta pesem tudi nastala,« izda Marjetka.