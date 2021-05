Mali Kris je pravi lepotec (FOTO)

Manekenka Daša Podržaj je pred kratkim poskrbela za val navdušenja, ko je na spletu objavila fotografijo sebe in svojega devetletnega sina Krisa. »Kako je lep fantek! Lepotec mali. In seveda mamica tudi,« se je med drugim raznežila njena prijateljica Katarina Hrestak, v spominu številnih nesojena sanjska ženska, ki je po začetku oddaje zaradi ljubezni mesto prepustila Nini Osenar.



Znana mama in sin, čigar oče je podjetnik Rajko Hrvatič, sta na posnetku resnično čudovita. Kris, ki je podedoval mamino lepoto, se je sicer že pred tremi leti preizkusil v vlogi manekena. Daša je takrat dejala, da ga v manekenske vode, dokler je še otrok, ne bo silila, a glede na fotogeničnost in navdušenje, ki ga sproža čedni fantek, se ne bi čudili, če bi šel v prihodnosti resnično po maminih stopinjah.



Kris se je rodil februarja 2012, njegovo rojstvo pa je slavno mamo in očeta presenetilo sredi izleta v Avstriji – in namesto v Postojni je prijokal na svet v prestižni bolnišnici Landeskrankenhaus Feldbach. Ker se je rodil prezgodaj, so ga takoj po porodu dali v inkubator in s helikopterjem prepeljali na intenzivno nego v bolnišnico v Gradec, a na srečo se je zanj na koncu vse dobro izteklo.



