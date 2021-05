Mali Jan je lep kot sonček!

Kompletek, ki ga je spletla babi Darja.

Prekaljeni rockerski mačekje pred dnevi znova postal dedek. Njegova ženaje prijateljem na facebooku sporočila, da je njuna hčerkaznova postala mamica. Rodila je sina, ki sta ga z možem poimenovala»Kaj dela babi, ko čaka prihod novorojenega vnuka iz porodnišnice? Čisti, pospravlja, preoblači posteljnino, zrači vzglavnike, gre kupit ogromen šopek za mamico, pelje Meri na sprehod, cvre, kuha, pripravlja mizo. In ko bi že morali priti, sporočilo: 'Ne bo nas še eno uro.' Občutek imam, da me bo razneslo, solze sreče mi polzijo po licih, ko si predstavljam, kako mi prinesejo vnuka, taka sreča, radost. In potem dočakam malega princa. Kako je lep, kot sonček, kako sestrici žarita, mamica je malce utrujena, ampak bo potrpela, moramo se skupaj še malo veseliti, Jan je mali sesalec, kako išče in terja svojo papico. Psi so ljubosumni, ampak dobijo dobrote in je malo bolje. Dedi odpre šampanjec in vsi skupaj nazdravimo. Živel, Jan!« je občutke ob vnukovem prihodu domov strnila ponosna babica.