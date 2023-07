Maja Keuc se je osvobodila (Suzy)

Maja Keuc - Amaya je dolgo razmišljala, da mora na sebi nekaj spremeniti. Z ljubeznijo je prišla v njen vsakdan nova energija in ženske najpogosteje srečo v zasebnem življenju izrazijo s pričesko. »Trenutno zelo uživam in stvari se postavljajo na svoje mesto. Osebnostno sem pripravljena, da se znebim nekaterih preteklih navad, in sklenila sem. Lasje morajo stran,« nam navdušeno razlaga. Ni bila povsem ravnodušna, ko je sedela na frizerskem stolu in čakala, da ji mojstrica korenito skrajša lase. »Zaprla sem oči in se pustila presenetiti. Odrezala je prvi šop in malce me je zvilo. Ampak poti nazaj ni bilo več. Sledil je začetni šok, saj še nikoli nisem imela tako kratke pričeske, vendar sem se presenetljivo hitro privadila na nov stil. Počutim se lahkotno, kakor da bi se nečesa osvobodila. Potem so se usule reakcije ljudi. Takoj sem dojela, da je bila odločitev pravilna. Že dolgo nisem dobila toliko komplimentov,« sporoča pevka.