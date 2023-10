Ljudje zlatih src so mu pomagali: »Težko je na kratko opisati srečo in hvaležnost« (Suzy)

Zdi se, da je marsikaj v državi prepuščeno dobrodelnim organizacijam. Fundacija Zlata pentljica se zavzema za otroke z rakavimi obolenji, zato se našim bodočim generacijam trudijo pomagati po najboljših močeh. Tudi na Ljubljanskem maratonu so opravili izjemno poslanstvo in mladeniču Janu Fondi podarili sredstva v višini deset tisočakov, s katerimi mu bodo kupili nožno protezo.

Lažje je zakorakal v življenje

Športnika in manekena Jana Fondo smo v Suzy že predstavili. Njegova zgodba se nadaljuje, saj je ob podpori zakoncev Čarman, gospe Valerije in našega zimskega olimpijca Iva, lažje zakorakal v življenje. Po tem, ko so mu zaradi kostnega raka amputirali podkolenski del leve noge, je postal odvisen od proteze. In ker v Sloveniji zavarovalnica ne krije stroškov nakupa za aktivno življenje nujno potrebnih pripomočkov, so se oglasili dobri ljudje.

Na Zlatem teku sta nas očarala tudi Hana Hafner in Tian Jakolin.

»To, kar počneta Valerija in Ivo iz Fundacije Zlata pentljica, je neverjetno. Težko je na kratko opisati srečo in hvaležnost, ki jo mladi in naši starši čutimo do njiju. Nikoli nam ne obrneta hrbta in uslišita vsako našo najmanjšo prošnjo. V njunem besednjaku boste zaman iskali besedno zvezo 'ni mogoče' ali 'se ne da'. Sta naša angela, naša druga mama in oče,« poln najlepših vtisov pove lastnik nove proteze.

Z njo bo še lažje lovil sanje in uresničeval zadane si cilje. Idejni vodji humanitarne fundacije sta na simbolični tek povabila nekaj znanih obrazov in drugih podpornikov te veličastne človekoljubne ideje. Ganljivo in navdihujoče je bilo spremljati množico srčnih posameznikov in posameznic, kako s skupnimi močmi ustvarjajo lepši svet.

Valerija Čarman je s pomočjo prijateljev, ki so pomagali zbrati sredstva, osrečila Jana Fondo.

Zlata pentlja in zlata srca

»Pri nas gre za skupnost, ki jo povezujejo podobne izkušnje. Drug drugega spodbujamo, da se ni vredno predati in da rak ne sme biti izgovor za našo nemoč. V najtežjih trenutkih so z nami nesebični ljudje, ki se angažirajo v različnih akcijah. Z njimi nam želijo pokazati, da jim ni vseeno za nas, kar je za marsikoga dovolj, da ne odneha verjeti v svetlo prihodnost,« pove Jan.

»Zlata pentlja je simbol zlatih src. Ponosen sem, da sem zadnji dve leti del te čudovite družine, zaradi katere se trudim biti še boljši,« še pove Jan, presrečen, da bo lahko odslej še bolj poskočno stopal po modnih pistah in na športnem terenu.