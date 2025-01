Ljubil jo je njen pravi telesni stražar (Suzy)

Da ga bo vedno ljubila, mu je napisala na košček papirja. Whitney Houston je svoja čustva iskreno zaupala telesnemu stražarju, ki jo je varoval med letoma 1988 in 1995. Nekdanji britanski policist David Roberts je postal navdih za film, v katerem je pevka nastopila s Kevinom Costnerjem, čeprav priznava, da ni bilo med njima nič globljega. »A ko je položila svojo glavo na mojo ramo, me je mikalo, da bi pustil vse drugo in svojo strokovno vlogo v njenem življenju zamenjal za osebno,« priznava v knjigi, ki izide konec januarja in v kateri se predvsem jezi na ljudi, ki so slavno pevko obkrožali in dovolili, da je postala odvisnica.

Triinsedemdesetletnik je povedal, da je na njeno poroko z raperjem poskušalo vdreti kar 24 obsedenih moških.

V knjigi spominov veliko piše o zalezovalcih in obsedencih, ki jih je bilo v času njegove skrbi za pevko ogromno. Najbolj jih je skrbel nekdanji vojaški specialist, ki je hotel pevko in njune namišljene otroke povesti v nebesa. Roberts je bil tudi ves čas prepričan, da njen zakon z Bobbyjem Brownom ne bo prinesel nič dobrega. Ko je njene odvetnike opozoril na slab vpliv njene ekipe, je bil odpuščen.