Litapairena še vedno usklajeni: na nedavni prireditvi sta zablesteli (Suzy)

Marsikatere dvojčke starši zelo radi oblačijo v podobna oblačila, čeprav nekaterim otrokom to ni všeč. Onidve se še v odraslih letih radi zlijeta. Ko sta hodili v šolo, jima niso rekli Leticia in Irena, ampak so ju klicali kar Litapairena. Leticio, ki je danes priznana arhitektka in grafična oblikovalka, od mladih nog namreč kličejo Lita, z Ireno, operno pevko, pa sta od nekdaj nerazdružljivi, zato pogosto prideta v paketu. Celo njuna moža sta se morala vdati v usodo, ki jima je za ceno ene namenila dve ženi, sta se sami že pošalili.

Večkrat na dan poklepetata po telefonu, družinsko sta prepleteni, saj se njuni otroci zelo radi družijo, tudi sami z veseljem izkoristita vsako priložnost, da sta skupaj. To sta dokazali na nedavni podelitvi naziva Slovenka leta, ko sta na prireditev prišli oblečeni v skorajda enaki obleki. Razlika je minimalna, odtenka skoraj enaka, nasmeška pa zaslepljujoča.