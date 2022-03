Lepotni poseg je bil napačna odločitev (FOTO)

Hollywood je kraj, kjer so standardi lepote povsem samosvoji in kritike videza toliko bolj neusmiljene.

Lepota ima povsem svoj meter, ki je pogosto povezan z odsotnostjo gubic in znakov staranja. Zato se mnogi zatečejo k lepotnim popravkom in posegom, ki zahtevajo redno vzdrževanje in ponavljanje, rezultat tega pa so pogosto povsem nenaravni obrazi.

Zato marsikateri izmed njih tudi obžalujejo odločitev, da skočijo na ta neskončni vlakec smrti.

