Lepotne skrivnosti Inbar Lavi (Suzy)

V seriji Prevaranti igra usodno lepotico, ki ji uspe omrežiti vsakega moškega zaradi svoje privlačne zunanjosti. A igralka maroško-poljskih korenin je že večkrat priznala, da se mora za popoln videz truditi.

Sijoča polt

Prepričana je, da mora koža dihati, zato zasebno večinoma ne uporablja težkih izdelkov ali ličil. Obraz zjutraj in zvečer neguje z alojo v obliki losjona, za kožo na telesu pa uporablja pomlajevalno kremo z mangom in papajo. Ker se večji količini ličil zaradi svojega poklica ne more izogniti, redno obiskuje kozmetični salon, kjer ji pomagajo s terapijami za pomlajevanje kože.

Recept: Papajina maska proti aknam

Maska iz papaje odlično deluje proti aknam in pomiri vneto kožo. Zmečkajte papajo in ji dodajte dve žlički medu in dve žlički limone. Zmešajte in mešanico nanesite na obraz. Sperite s hladno vodo po 10 minutah.

Maska iz papaje odlično deluje proti aknam in pomiri vneto kožo.

Neukrotljivi lasje

Po maroški materi je podedovala temne skodrane lase, ki ji povzročajo nemalo težav. V vlažnem vremenu se namreč kljub ravnanju skodrajo, kar ji povzroča težave na snemanjih in v zasebnem življenju. Da bi se čim manj kodrali, uporablja preparate za lase na osnovi zelišč in drugih naravnih sestavin. Nekaj časa je prisegala na znamko, ki neguje lase z minerali iz Mrtvega morja, sicer pa za nego las redno uporablja olivno in kokosovo olje. Pomaga si tudi z rožmarinom, ki spodbuja rast las. V torbici ima vedno izdelke za skodrane lase znamke Batia & Aleeza, s katerimi si na hitro uredi svoje kodre.

Recept: rožmarinovo olje za goste lase

V posodici segrejte tri velike žlice olivnega olja. Dodajte nekaj kapljic rožmarinovega eteričnega olja. Ohladite in vmasirajte v lasišče.

Brezhibna postava

Inbar vitko postavo ohranja s čim bolj zdravim prehranjevanjem. Čeprav so količine hrane, ki jih zaužije, zmerne, nikoli ne pozabi na zajtrk, ki ga obožuje. Navadno zjutraj poje skledico jogurta z borovnicami, malinami, jabolkom in granolo brez glutena. Gibanje je pomemben del njene vsakdanje rutine. Mišice krepi s pilatesom, od katerega je, pravi, odvisna. Treninge obiskuje vsak drug dan.

Recept: Dieta z jogurtom

Zajtrk in kosilo: 1 lonček jogurta, 90 gramov polnozrnatih žitaric in sadje

Večerja: 170 gramov pustih beljakovin, 350 g zelenjave

Prigrizki: 175 gramov surove ali 78 gramov kuhane zelenjave, trikrat nemastni mlečni izdelki čez dan

Telo neguje s kremo iz papaje.

Naravni balzam

Naravna nega Naravni balzam za lase Mia naravna kozmetika je zasnovan brez sulfatov. Pomaga nahraniti lase ter olajša njihovo razčesavanje. Formula združuje hranilno kokosovo in arganovo olje ter mehčalno karitejevo maslo za prožne in svilnato mehke lase. Dodani ovseni in pšenični proteini nadomestijo pomanjkanje keratina v laseh, jim vračajo prožnost, jih zaščitijo pred poškodbami in jim dajejo volumen ter sijaj. Vitamini, kot sta vitamin E in provitamin B 5 , vzdržujejo lepe lase in negujejo razcepljene konice.

Pomirja kožo

Pomirja kožo Šipkovo olje Biokatka iz ekološke pridelave pridobivajo s hladnim stiskanjem semen ekoloških šipkovih sadežev. Olje je bogato z antioksidanti, vitamini (A, C, D, E) in nasičenimi maščobnimi kislinami (omega 3). Deluje pomirjajoče, v kožo se hitro vpije in na njej ne pusti mastnega občutka. Nanjo deluje zelo pomirjajoče ter na njej ustvari zaščitni sloj, ki preprečuje dehidracijo. Šipkovo olje iz ekološke pridelave je nerafinirano, stoodstotno naravno, brez parabenov, parfumov in barvil.

Ricinusovo olje

Za daljše trepalnice Ricinusovo olje iz ekološke pridelave iz spletne trgovine Malinca je nerafinirano in hladno stisnjeno iz ricinusovih semen. Na prvi pogled ne kaže izjemne moči – ima nevtralen vonj in je svetlo rumene barve, a v sebi skriva posebno molekularno maso. Ta je odlična za nego kože, predvsem jo obožujejo vsi, ki radi skrbijo za svoje dolge trepalnice in lepe lase. Ricinusovo olje je znano kot multifunkcionalno in njegove lastnosti so tako navdušujoče, da so ga za svojega vzele tudi manekenke, od katerih delo zahteva nenehno urejene lase, trepalnice in kožo.

Za dušo in telo