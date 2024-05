Prodali samo 50 never

Lastnik najbolj prepoznavnega izdelovalca električnih vozil v regiji Rimac Automobili Mate Rimac je tri leta po začetku serijske proizvodnje nevere priznal, da so doslej prodali le 50 primerkov tega električnega hiperavtomobila. To je le tretjina od načrtovanih 150 prodanih primerkov, kar Rimac pripisuje upadu zanimanja za tovrstne avtomobile.

»Nevero smo začeli razvijati v letih 2016 in 2017, ko je bil električni pogon kul. Zdaj pa opažamo, da elektrifikacija postaja mainstream,« je po pisanju britanskega portala Autocar povedal Rimac na konferenci o prihodnosti avtomobilov v Londonu. Ocenil je tudi, da povpraševanje za električnimi hiperavtomobili ne bo raslo, zato verjetno tudi nevera nikoli ne bo dobila naslednika.

Skupina Rimac je prvo nevero predala avgusta 2022: dobil jo je nekdanji prvak formule ena Nico Rosberg. Takrat so napovedali, da nameravajo proizvesti 50 primerkov nevere na leto. Avto so razvijali in testirali pet let. Za sestavljanje posameznega avtomobila potrebujejo pet tednov, dele pa izdelujejo več mesecev. Skupina Rimac razvija tudi avtonomna taksi vozila, ki naj bi po Zagrebu zapeljala še letos. Po nekaterih informacijah bodo prototip predstavili konec junija. Projekt ocenjujejo na okoli 450 milijonov evrov, več kot tretjino nepovratnih sredstev pa bo prispevala hrvaška država.