Lepa afna: Še nikoli si nisem bila tako všeč

Letošnjo jesen pa v svoji prvi nosečnosti uživa Lea Filipovič, bolje poznana kot Lepa afna, ki je pred kratkim spregovorila o spremembah, ki jih doživlja v tem blaženem stanju.

»V prvem tromesečju sem se borila s slabostjo, bruhanjem in utrujenostjo, kakršne prej nisem poznala. V prvih dveh mesecih nosečnosti sem izgubila pet kilogramov. V drugem tromesečju so slabost zamenjale bolečine v hrbtu, zaradi katerih se ponoči tudi večkrat zbudim. Moje telo doživlja največje fizične in hormonske spremembe do sedaj. Ker vem, kakšna nagrada je na koncu, je vse vredno,« je ganjeno zapisala.

Ob vseh teh preobratih pa se počuti bolje kot kdajkoli prej. »Še nikoli prej si nisem bila bolj všeč in še nikoli prej nisem bila na svoje telo bolj ponosna,« je razkrila.