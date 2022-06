Lepa afna: Nimam dvojnice!

Vlogerka, vplivnica in podjetnica Lepa afna je izjemno zaposlena mladenka, ki hiti na vse konce in kraje in se ji včasih zdi, da bi moral imeti dan vsaj dvakrat toliko ur, kot jih ima. Nič nenavadnega torej, da se njenim sledilcem in sledilkam zdi, da jo videvajo vsepovsod.

Ena izmed njenih oboževalk je celo zapisala, da ima Lepa afna dvojnico, ta naj bi imela razmik med zobmi, ki pa ga simpatična vplivnica nima. A Lepa afna je takoj potolažila svojo četico sledilcev in sledilk, da govorice ne držijo.

»Ta druga afna naj bi snemala namesto mene, ko jaz ne morem ali pa sem drugje, a lahko vam povem, da sem jaz original in neoriginal, žal še nisem Vin Diesel. Je pa res, da imam jaz po novem malce razmika med zobki, ki so mi jih pobrusili zaradi nevidnega zobnega aparata,« je pojasnila Lepa afna.