Lean Kozlar Luigi in Slavko Ivančić: Medgeneracijsko sodelovanje (Suzy)

Sodelovanje med generacijami ima številne pozitivne učinke, tako na starejše kot na mlajše udeležence procesov, s čimer se strinjata primorska glasbenika Lean Kozlar Luigi in Slavko Ivančić, ki sta združila glasova v novi skladbi Lepo. Prvi jo je sicer napisal zase, a je pozneje ugotovil, da bi bila boljša kot duet.

K sodelovanju je povabil četrt stoletja starejšega kolega, ki se ni obotavljal. Lean, ki je že kot otrok obvladal kitaro, bobne in trobento ter kmalu ugotovil, da mu leži tudi petje, je doslej ustvarjal v lepem številu skupin, med drugim je pel pri skupini Gedore, ki so bili Slavkov spremljevalni band, in takrat so se njune poti prvič prekrižale.

Med njima se je kljub starostni razliki spletlo odlično prijateljstvo, ki sta ga zdaj nadgradila s skladbo Lepo, o kateri je Lean povedal: »Nobenega dvoma ni bilo, koga bom najprej poklical.« V videospotu je poleg njiju nastopila igralka Sara Hodžič, posneli so ga v Krajinskem parku Strunjan, na kraju, kjer se srečata kopno in morje.