Teden z Luno: potegnilo nas bo v čustvene globine

Ponedeljek, 20. 5. Luna v tehtnici nas bo naredila bolj lenobne, počasne, v akcijo nas bo spodbudila samo ideja, da se uredimo in gremo med ljudmi. Sonce v sekstilu z Neptunom prinaša čarnost, meditativnost, ustvarjalni navdih. Sonce se popoldne premakne v dvojčka in odpira sezono druženja, komunikacije, potovanj, sprememb in igrivosti.

Torek, 21. 5. Smo pred polno luno v škorpijonu. Potegnilo nas bo v čustvene globine, reakcije so lahko nekoliko premočne. Čeprav se zbirajo na nebu posebne in zanimive energije svete polne lune, nas bo v dnevih pred njo premetavalo. Na plan lahko prihajajo negativna čustva, misli, energije, da stvari prečistimo in se s to polno luno dvignemo nekoliko višje. Kar pogumno poglejmo v svojo senco.

Sreda, 22. 5. Luna v škorpijonu in Sončev trigon na Pluton dajeta vedeti, da lahko z vztrajnostjo in notranjo močjo dosežemo res veliko. Še vedno smo pred polno luno, tako nas lahko čustva nosijo, vendar z malo poguma, iskrenosti in trpežnosti nas vse to čisti za dvig vibracije.

Četrtek, 23. 5. Poseben četrtek je pred nami. Izjemen glede na aspekte in na ščip. Že zjutraj bo Luna aktivirala sekstil Jupitra in Neptuna, ki mu je pridružena Venera, ta nas bo ves dan odpirala duhovnim energijam, upanju, dvigu zavesti. Izjemno je podprta duhovna realnost, kreativnost, še najbolj tista likovne narave. Prek uvida se nam lahko sestavi tudi nova paradigma, kako živeti v miru, obilju in harmoniji. Odprimo se.

Petek, 24. 5. Luna v optimističnemu strelcu in Venerin prehod v dvojčka nakazujeta, da bo dan lahkoten, igriv, prijeten. Venerin prvi aspekt je trigon s Plutonom, tako bodo okrepljene strasti in se lahko rodijo globoke in predane ljubezni. Omenjen trigon spodbuja tudi finančno področje, tako lahko služimo s tistim, kar imamo radi. V večernih urah je treba pogumno prek strahu in notranjih dvomov in omejitev.

Sobota, 25. 5. Luna potuje po strelcu vse do pol šestih zvečer. Tako bomo željni pustolovščin, njen kvadrat na Neptuna nas lahko naredi idealistične in nestvarne ali spodbuja potrebo po odklopu. Venerin trigon na Pluton še vedno prinaša možnosti za nove strastne ljubezni in izboljšave na finančnem področju. Večerni prehod Lune v kozoroga prinaša ponovno več miru in prizemljitev.

Nedelja, 26. 5. Jupiter je v noči na nedeljo vstopil v dvojčka in energije se bodo spremenile. Pozornost na finančno področje se bo postopoma umikala, vedno bolj bomo iskali rast in razvoj prek trgovine, izobraževanja in uporabnih znanj, tudi prek tujih jezikov. Luna v kozorogu aplicira v trigon z Merkurjem in s tem prinaša dan, ko bomo bolj premišljeni, trezni, praktični. Klicali nas bodo hribi in gore.