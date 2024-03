Kris, Maks in Maja Guštin: zelo se pogrešajo (Suzy)

Slava ima različne obraze. Na srečo jo naši fantje iz zasedbe Joker Out odlično prenašajo, čeprav so zaradi številnih nastopov po Evropi dlje časa od doma. To pri domačih pušča manjšo vrzel, a se jo trudijo zapolniti in biti čim bolj iznajdljivi. Včasih zadostuje že videoklic, spet drugič se bližnji nenapovedano odpravijo v kakšno tuje mesto, kjer imajo mladeniči koncert, in jih presenetijo.

Tesne vezi pri Guštinovih se z odsotnostjo najstarejšega Krisa niso razrahljale. Ravno nasprotno. Zavedanje, kako zelo so povezani, je z njegovim osvajanjem svetovne glasbene scene še bogatejše. Maja in Maks z občudovanjem spremljata, kaj vse se dogaja z bratom, ki živi sanje marsikaterega najstnika.

Poleg družinskih članov pa so lanskoletne evrovizijske predstavnike presenetili, celo dobesedno šokirali tudi člani Siddharte, saj so jim v bavarsko prestolnico poslali svoj najnovejši album. Takšna darila blažijo pomanjkanje bližine in domotožje.