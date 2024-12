Kris in Miha Guštin: Heroja furata v pižamah (Suzy)

S tem projektom je zavod VOZIM postal zgled celostne preventivne prakse v Sloveniji. V osmi sezoni mladim sporočajo: za varen prevoz pokliči starše! Letošnja kampanja, ki opozarja na zmanjšanje voženj pod vplivom alkohola in drugih drog, ima slogan »Rock'n'Roll na odru, ne za volanom. Za prevoz vedno pokliči svojega heroja.«

Zato ne preseneča, da so k sodelovanju povabili Krisa Guština iz skupine Joker Out in njegovega očeta Miho, ki predstavljata zgled pozitivnega odnosa med generacijami.

Fanta sta z veseljem sodelovala tudi pri snemanju videospota, v katerem mladi kitarist po noči zabave za prevoz prosi svojega očeta. Kako preprosto je lahko, če se le dobro razumemo. Naj bosta za zgled vsem, ne le mladim!