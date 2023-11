Klic, ki ji je spremenil življenje (Suzy)

Z vabilom k sodelovanju pri predstavi so jo presenetili julija. Mesec dni pozneje je imela že uvodno vajo. Vse je bilo zelo na hitro. Na srečo je bila prosta. Kot samostojno ustvarjalko jo je celo malce skrbelo, kako bo preživela in našla nove projekte. S prijateljem sta se na sprehodu v gozdu pogovarjala, kako bo, a jo je potolažil, da se ji bo že odprlo.

Kmalu je dobila sporočilo iz SiTi Teatra. Ko ji je Ana Kajzer povedala, s kom bo še sodelovala, se je počutila kot izbranka. »Povabilo sem sprejela z navdušenjem, a tudi z malo treme, ker bosta ob meni tako dobra komika. Morala sem še skozi avdicijo, na kateri sem se počutila kot na sprejemnih izpitih na akademiji. Igrati sem morala tetrapak mleka – in sem bila sprejeta. Da se mi je to zgodilo pri komaj 28 letih, res ni mačji kašelj,« pove Lea, ki je imela intenzivne vaje. Bili so zelo produktivni in delali od ponedeljka do srede. Vsem na svetu privošči tri dni službe in štiri proste dneve, pravi, saj je imela čas še za svoje projekte. V predstavi je zelo uživala. Gre za komedijo, v kateri se sprašuje po pričakovanjih moških do žensk, kaj je zanje idealna ženska. Metafora celotne predstave je seznam vedeževalke, ki ga Martin (Tadej Toš) dobi za svoj 50. rojstni dan od prijatelja. On mu potem 'zrihta' to sanjsko žensko, da nekega dne potrka na vrata. Upodablja jo Lea.

Občudovalka Klemena Slakonje

Zase pravi, da ni idealna, ima pa zelo rada ideale, kar je tudi velika iluzija. Sama je najbolj srečna, ko so okoli nje srečni drugi. Zelo je uživala v sodelovanju s Klemenom Slakonjo, ki ga močno občuduje, ker je karizmatičen, hitro se zna prilagoditi vsem situacijam in je kot kameleon, odprt in vedno v pripravljenosti. Od takih ljudi se lahko samo uči, saj je hkrati tudi prijazen, topel, srčen. Spoznala sta se že pred časom, prek Mojce Fatur. Pred desetimi leti ga je občudovala v fenomenalnih nastopih v šovih, zdaj pa je počaščena, da je bila povabljena k skupnemu projektu.

V predstavi Kar želiš, to dobiš je zaigrala z mojstroma Tadejem Tošem in Klemenom Slakonjo. Foto: Mediaspeed

»O, moj bog, kako je nadarjen,« si je mislila takrat, zdaj pa s tem človekom dela. Imata skupno strast – petje. Lea poleg gledališča nastopa s skupino, ki izvaja reggae glasbo. Lepa svetlolaska se ukvarja tudi s produkcijo, kot svobodnjakinja pa sodeluje pri različnih projektih.