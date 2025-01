Kje vas življenje sili, da se premaknete? (Suzy)

S tem prehodom začnemo čutiti svežino, ki spodbuja drugačno razmišljanje in inovativnost. Če nas je kozorog učil discipline in vztrajnosti, nas vodnar opominja, da sta svoboda in izvirnost prav tako pomembni za našo rast. To je čas, ko se naša zavest prebudi za nove perspektive in ideje, da svet okoli sebe gledamo skozi drugačna očala. Sonce v vodnarju tokrat zažari v družbi Plutona, ki je prav tako v tem znamenju, kar še okrepi dinamiko sprememb in transformacije. Pluton, planet globokih preobrazb in skritih resnic, v vodnarju prinaša revolucionarne preboje – na področju družbenih struktur, ...