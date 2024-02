Kristijan Crnica, ki smo ga leta 2013 spoznali v oddaji Slovenija ima talent, pozneje pa tudi na festivalih in spontanih nastopih na ulicah slovenskih mest, je več kot deset let opravljal poklic učitelja glasbene umetnosti na zasebni osnovni šoli in hkrati ves ta čas ustvarjal. Štiriintridesetletni Mariborčan je ljubezen do glasbe in dela z mladimi združil v edinstven projekt – album Igra življenja, na katerem prevladuje brezmejna otroška domišljija, prelita v orkestrske aranžmaje. Luč sveta je ugledal 15. februarja, na njem je 11 skladb v izvedbi simfoničnega orkestra in mnogih znanih glasbe...