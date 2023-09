Kažipot planetov: Več bo pretiravanja in čustvene drame v odnosih (Suzy)

Najbolj spodbuden bo petek, ko se Sonce poveže z Jupitrom, kar prinaša zadovoljstvo, uspeh, nove priložnosti. Najbolje je, da nujne finančne transakcije opravite ta dan.

Proti koncu tedna bomo po eni strani čutili Merkurjevo upočasnjevanje pred obratom v direktno smer, zadeve se bodo zapletale in ustavljale. Hkrati nas v četrtek, dan pred tem, čaka mlaj v devici, ki sicer prinaša delavno, praktično energijo, a tudi uspešne nove začetke. Veliko se bomo ukvarjali s financami, a nas bo spremljala sreča.

Pazite le, da ne boste preveč pogoltni in brez prave mere tako pri zapravljanju kot služenju denarja, niti preveč naivni in zaupljivi, saj vas lahko ogoljufajo, če boste neprevidni. Več bo sicer pretiravanja in čustvene drame v odnosih. Prevelika pričakovanja lahko vodijo v razočaranje, zato jih omejite.

Petek, 8. 9. Spodbuden in optimističen dan, ko bo vse malce bolj gladko teklo kot sicer. Dopoldne lahko veliko opravite, učinkoviti boste. Zvečer se družite in sprostite s športom, saj boste imeli preveč energije.

Sobota, 9. 9. Luna bo v raku in usmerjeni boste v družinske dejavnosti, a še vedno bodo energije spodbudne in odlično bi bilo, če se odpravite na izlet, kaj lepega doživite, si kaj dobrega privoščite in uživate skupaj.

Nedelja, 10. 9. Dopoldne bomo crkljivi, počasni, pasivni, nič se nam ne bo ljubilo. Odličen čas za skupno kuhanje nedeljskega kosila. Proti večeru Luna vstopi v ognjenega leva. Najbolje bo, če obiščete kakšno prireditev.

Ponedeljek, 11. 9. Z Luno v levu boste samozavestni in odločni. Okoli 14. ure lahko z voljo in vztrajnostjo veliko dosežete. Čas je odličen za fizično delo in šport. Zvečer vas Venera vabi na zmenek s partnerjem ali simpatijo.

Torek, 12. 9. Rutinski dan, ki ga bodo popoldne razburkali nepričakovani dogodki, vznemirjenje, spreminjanje načrtov. Umirite se in ne vztrajajte pri svojem. Na cesti bodite previdni. Večja je možnost nezgod.

Sreda, 13. 9. Že zjutraj Luna prestopi v devico in pridno bomo zavihali rokave ter se lotili dela. Okoli poldneva smo lahko utrujeni in preobremenjeni. Ne naložite si preveč obveznosti. Popoldne se sprostite s čiščenjem doma.