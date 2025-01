Kažipot planetov: v torek se pazite pretiravanja z dobrotami (Suzy)

Počasi bomo rinili dalje, zaključevali odprte projekte, se soočali s svojimi čustvi. Vikend bo spodbuden in družinsko obarvan. Želeli si bomo preživljati čas z najbližjimi ter se pocrkljati s čim dobrim.

Ne začenjajte ničesar novega, lahko pa načrtujete in premišljujete o svojih vizijah.

Ponedeljkova polna luna v raku prinaša povečano čustvenost, jezne odzive, ki se rojevajo iz naše nemoči. Izogibajte se družinskim prepirom. Nemir se bo do večera stopnjeval.

V torek se pazite pretiravanja z dobrotami. Preložite nakupe oblačil, kozmetike, obutve, umetnin, estetskih predmetov, počakajte z lepotnimi tretmaji in obiskom frizerja. Zapravili boste preveč in z rezultatom ne boste zadovoljni. V sredo bo spet več jeze, nasilja in razburjenosti. Umirite se, ne reagirajte premočno, pazite na cesti, pri športu in v nevarnih situacijah.

Petek, 10. 1. Družabni bomo, iskali zabavo in lahkotne pogovore. Popoldne ni čas za vlaganje, nakupe oblačil in kozmetike ali obisk frizerja, niti za srečanje s simpatijo. Lahko smo razočarani. Zvečer pojdite ven.

Sobota, 11. 1. Prijeten dan za izlet, obiske prijateljev, zabavne dogodivščine in druženje. Vedro bomo razpoloženi, zabavni in otročji, kar izkoristite za vragolije na snegu v dobri družbi. A po pameti!

Nedelja, 12. 1. Zaključite odprte zadeve, a ne začenjajte ničesar novega. Zamislite si, kaj si želite, a o tem še ne govorite z drugimi. Večer bo prijeten in romantičen, preživite ga z ljubljeno osebo ali simpatijo.

Ponedeljek, 13. 1. Polna luna v raku prinaša več jeze in borbe za svoj prav, posebno če nas bo kdo čustveno prizadel. Ostanite čim bolj realni in poglejte širše na problematiko, saj lahko najdete nove rešitve.

Torek, 14. 1. Dan ni primeren za finančne transakcije, nakupe vsega, povezanega z modo, lepoto in umetnostjo. Denar vam bo polzel iz rok, premamijo vas lahko prevelike oči. Držite se nazaj.

Sreda, 15. 1. Več bo nestrpnosti in napetosti, Sonce bo v opoziciji z Marsom. Pazite, da ne zapravljate svoje energije, izogibajte se prepirom in želji po uveljavljanju svojega prav. Utišajte ego, ki bo rinil na plan.