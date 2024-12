Kažipot planetov: v soboto bo stresno v ljubezenskih odnosih (Suzy)

Zaključek leta ne bo miren in idiličen. Že v petek bomo zaskrbljeni, črnogledi, več bo tesnobe, marsikomu lahko osamljenost pride do živega, prav tako slabe novice. V soboto bo stresno v ljubezenskih odnosih. Več bo prepirov, zveze na trhlih tleh lahko razpadejo. Počakajte z vlaganjem, izogibajte se igram na srečo, piramidnim shemam ter lepotnim tretmajem, pri katerih gre lahko kaj narobe.

Mlaj v kozorogu, ki nas bo prizemljil in spodbudil k doseganju ciljev, se dovrši v ponedeljek šele zvečer, tako se bo napetost čez dan stopnjevala. Ni čas za nove začetke in uvajanje novosti.

Silvestrovali bomo z Luno v kozorogu – resno, odgovorno in premišljeno, ne preveč razposajeno in na glavo, lahko že rahlo dolgočasno. Ker se 1. 1. aktivira 3. 1. eksaktna neprijetna opozicija Marsa in Plutona, ki spodbuja nasilje ter razplamteva spore na kriznih žariščih, se izogibajte praznovanju z nepoznanimi in čudnimi ljudmi, pazite nase in se odrecite pirotehniki.

Petek, 27. 12. Zaskrbljeni bomo, preobremenjeni, tesnobni in negativno razmišljali. Dopoldne pazite na cesti, popoldne se umirite in počivajte. Večer bo strasten in intenziven. Preživite ga s partnerjem!

Sobota, 28. 12. V ljubezni se lahko hitro vname kak prepir. Ne sprejemajte skrajnih odločitev in ne postavljate ultimatov. Ni čas za nakupe oblačil in okrasnih predmetov, počakajte z lepotnimi negami in vlaganjem.

Nedelja, 29. 12. Luna v strelcu bo popravila vzdušje preteklih dni. Odpravite se na izlet, odkrivajte nove stvari. Večer bo izredno prijeten in harmoničen, Venera bo spodbujala romantiko in prijaznost v odnosih.

Ponedeljek, 30. 1. Polna luna se dovrši zvečer, tako naj bo dan, ko se bomo počutili, kot da smo v prostem teku, namenjen rutinskim opravilom. Ne začenjajte ničesar novega, naredite pa si načrte za leto 2025.

Torek 31. 1. Luna bo v kozorogu, zjutraj se poveže s Saturnom, tako bomo zgodaj vstali, opravili obveznosti in se začeli pripravljati na praznovanje. Od zabave ne pričakujte preveč, šele po polnoči se lahko razživi.

Sreda, 1. 1. Zjutraj bomo dolgo spali, mikalo nas bo, da bi ves dan ostali v postelji in lenarili. Glede na to, da bo Luna popoldne aktivirala opozicijo Marsa in Plutona, to niti ni tako slaba ideja. Izogibajte se nevarnosti!