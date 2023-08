Kažipot planetov (Suzy): Spodbudna bo nedelja, ko nas čakajo prijetni ljubezenski dogodki

Po katastrofalnih posledicah aktivacije aprilskega mrka bodo skrb vzbujajoče še energije sredinega mlaja. V njem je namreč točka mlaja v eksaktnem kvadratu z Uranom v osmi hiši, znanilcem nepričakovanih nesreč, šokov, pretresov, neurij. V isti karti je koten, na vrhu četrte hiše, še Pluton, planet uničenja, rušenja, zaključevanja, ki stvari sesuje, da bi po transformaciji očiščeni in močnejši vstali kot feniks iz pepela in gradili na novih, trdnejših temeljih. Kljub veliki razsežnosti nesreč je videti vsaj, da se bodo ljudje in vlada povezali in si pomagali.

Najbolj stresen dan tedna bo torek, ko lahko pričakujemo nenadne spremembe, spreminjanje načrtov, stres, vznemirjenje. Ne vztrajajte za vsako ceno pri svojem. Spodbudna bo nedelja, ko nas čakajo prijetni ljubezenski dogodki. S srčnostjo in sočutjem lahko polepšate dan tudi tistim, ki potrebujejo pomoč.

Petek, 11. 8. Jutro bo prijetno, dobrovoljni bomo. Z Luno v dvojčkih bomo željni zabave in druženja. Privoščimo si ju, a zvečer ne pretiravajmo z opojnimi snovmi, alkoholom in drugimi razvadami, saj se to ne bo dobro končalo.

Sobota, 12. 8. Luna v raku nas bo spodbujala, naj se posvetimo družini in bližnjim. Dopoldne bomo organizirani, zbrani, natančni, vztrajni. Zavihajmo rokave in se lotimo dela. Uredimo svoje projekte ali pomagajmo drugim.

Nedelja, 13. 8. Najprijetnejši dan tedna, ko se nam bo nasmihala ljubezen. Želeli ga bomo preživeti v dobri družbi, z ljudmi, ki nam nekaj pomenijo. Zvečer bomo energični in zagnani, presežke energije porabimo s športom.

Ponedeljek, 14. 8. Do poldneva bo Luna še v čustvenem raku. Ukvarjali se bomo s svojim notranjim svetom in vse jemali osebno. Nato Luna preide v leva in veliko bolj samozavestno in odločno se bomo lotevali svojih nalog.

Torek, 15. 8. Pretresi, šoki, nemir, živčnost, presenečenja, stres, spreminjanje načrtov so značilni za čas, ko se Sonce in Uran povežeta s kvadratom. Bodite čim bolj prilagodljivi, ne pretiravajte in ne požigajte mostov za seboj.

Mlaj prinaša preobrazbo, začenjanje znova in postavljanje na noge po krizi. Veliko bo vznemirjenja, lahko nas čakajo neprijetna presenečenja. Umirite se in spustite vse, kar vam ne služi več. Le pogumno naprej.