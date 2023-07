Kažipot planetov (Suzy): Marsikateri odnos lahko razpade

Največ pretresov in vznemirjenja bomo doživljali v odnosih. Retrogradna Venera nas bo vračala nazaj, da bi razčistili pretekle zadeve, hkrati lahko v odnosu pridejo na plan neprijetne teme, s katerimi se bomo morali soočiti. Pri tem ne pomaga, da je Sonce v vročekrvnem, samozavestnem levu, ki ga lahko vodi ego, niti da torkova polna luna spodbuja čustveno pretiravanje. Marsikateri odnos lahko razpade, če je že prej stal na trhlih temeljih. Tisti, ki boste s konstruktivnim pogovorom reševali zadeve – pri tem vas bo podpiral Merkur, ki bo od sobote dalje v devici –, lahko zvezo okrepite in poglobite. Le ne bodite preveč kritični, dlakocepski in osredotočeni na podrobnosti.

Petek, 28. 7. Dan se bo začel z optimizmom, saj je Luna v dobrovoljnem strelcu. Dopoldne nam bo šlo vse gladko od rok. Nato pa se bodo okoli 13. ure začele pojavljati skrbi in slabe novice. Izogibajte se jezi, saj vodi v nezgode.

Sobota, 29. 7. Merkur v devici nam bo prinesel več analitičnosti, premišljenosti, želje po tem, da bi stvari spravili v red. Luna bo v strelcu, čas bo odličen za izlet in potepanje v naravi. Še bolje, če se tja odpravite s prijatelji.

Nedelja, 30. 7. Luna že zjutraj vstopi v kozoroga, tako bomo veliko bolj storilnostno naravnani. Dopoldne je odličen čas za konstruktivne pogovore, načrtovanje, pospravljanje, službeno delo, s katerim zaostajate. Večer bo sproščen.

Ponedeljek, 31. 7. Organizirani in ambiciozni bomo ter se natančno lotevali poslovnih projektov. Vseeno si popoldne privoščite odklop, pojdite na pijačo s prijatelji, s katerimi se lahko pogovarjate o družbenih izzivih in znanosti.

Torek, 1. 8. Polna luna v vodnarju prinaša nemir. Treslo se bo v odnosih, slabe novice nas lahko sprožijo črnogledost. Marsikaj lahko rešimo, če zavihamo rokave. Vse do večera se bo stopnjevala napetost.

Sreda, 2. 8. Luna bo še ves dan v vodnarju, lahko nas spremljata stres in nervoza. Ne delujmo impulzivno, na cesti pa malo bolj pazimo, saj je okoli 17. ure povečana možnost nesreč. Zvečer ne pričakujte harmonije v ljubezni.

Četrtek, 3. 8. Luna v ribah nas bo naredila bolj občutljive in ranljive, njena opozicija s Saturnom pa bo poglabljala strahove, obup, črne misli. Samo zdržite, čas ni primeren za pogovor, saj z njim ne boste rešili stiske.

Čeprav se počasi zaključuje obdobje vremenskih in drugih nepričakovanih šokantnih dogodkov, so lahko dnevi okoli 1. 8. še malce bolj razgibani. Ne bodite prestrašeni in črnogledi, ne stojte nebogljeno na mestu. Z akcijo, pobudo, udejstvovanjem boste lahko dosegli želene rezultate.