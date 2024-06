Kažipot planetov (Suzy)

Petkova polna luna v kozorogu ne bo najprijetnejša. Uran na ascendentu karte lunacije prinaša hitre preobrate in nepričakovane dogodke, načrti se nam bodo spreminjali, Pluton na kotu in osma hiša pa transformacijo. Soočali se bomo s krizo in se morali nečemu odpovedati.

Ostali dnevi bodo lažji, čeprav bomo lahko občutljivi, čustveni, hitro užaljeni in zamerljivi. Sonce, Merkur in Venera v raku bodo spodbudili željo, da se obdamo z ljudmi, na katere se lahko zanesemo in pred katerimi smo lahko taki, kot smo. Raje kot družabnih prireditev se bomo tako udeleževali družinskih srečanj ali skuhali kaj dobrega za tesne prijatelje. Čas je primeren za družinski dopust.

Mars v biku bo podprl prizadevanja za izboljšanje finančne situacije, hkrati bomo previdnejši, manj zaletavi in previdno premislili svoje nadaljnje korake.

Petek, 21. 6. Naporne energije polne lune nas bodo metale iz ritma. Vzemite si čas za počitek in si ne zadajte pomembnih nalog. Bodite potrpežljivi in prilagodljivi. Odprite se duhovni energiji, a ostanite prizemljeni.

Sobota, 22. 6. Težko bomo brezdelni, najbolje bo, da si že zjutraj naredimo dnevni načrt, če je treba, lahko celo zaključimo službene zaostanke. V ljubezni nas lahko čaka razočaranje. Popoldne bomo energični, čas je za šport.

Nedelja, 23. 6. Še vedno bomo storilnostno naravnani in težko stali križem rok. Vsaj dopoldne zavihajte rokave. Čas je za delo na vrtu in pospravljanje. Zvečer se bomo želeli sprostiti in doživeti kaj vznemirljivega. Ne ostajajte doma.

Ponedeljek, 24. 6. Luna že zjutraj vstopi v vodnarja. Potrebovali bomo občutek svobode, odveč nam bodo obveznosti. Popoldne bo prijetno in primerno za druženje z zanimivimi ljudmi, s katerimi si lahko izmenjujemo mnenja.

Torek, 25. 6. Luna bo v vodnarju, pustite si v urniku prostor za dihanje, ne zapolnite si ga z obveznostmi do zadnjega kotička. Čas je primeren za druženje. Stopite iz svojih okvirjev in si privoščite kaj, kar ni značilno za vas.

Sreda, 26. 6. Veliko lahko opravite. Jasne misli, začinjene s ščepcem intuicije, vam bodo pomagale sklepati pomembne odločitve, čas je za dogovarjanje, saj boste premišljeni in odločni. Popoldne je čas za obisk kakšne prireditve.