Kažipot planetov: Pred nami je izredno naporen teden

V torek nas čaka lunin mrk, ki bo prinesel posledice preteklosti in bo veliko napornejši kot pretekli sončni. Ker bo v biku, se bomo še vedno ukvarjali s financami, spremembami, vezanimi na bančni sistem, vrednost denarja, vrednote, kmetijstvo, hrano. Lahko se zatresejo tla, večja je možnost, da nam v tem času narava pokaže zobe. Usodne preobrate na osebni ravni bo mrk prinesel predvsem bikom, škorpijonom, levom in vodnarjem.

Tudi dnevi pred mrkom in po njem bodo napeti. Retrogradni Mars bo budil nepotrpežljivost in jezo, škripalo bo v odnosih in komunikaciji. Partnerski odnosi bodo pod pritiskom od sobote do ponedeljka in lahko se končajo. Torek in sreda bosta stresna, načrti se nam bodo spreminjali, živčni bomo in brez obstanka. V četrtek lahko najdemo uteho v duhovnosti in umetnosti. Izogibajte se dogovorom in črnogledosti.

Petek, 4. 11. Z Luno v ribah bomo brezvoljni in brez energije, posebno dopoldne. Popoldne nas bo nekaj pošteno ujezilo, a pazimo, da naši odzivi ne bodo pregrobi, premočni. Pazite na cesti in pri športu. Večer je lahko prijeten.

Sobota, 5. 11. Luna bo v ovnu, tako bomo bolj energični in pripravljeni na izlet, šport, delo, akcijo. Toda hkrati bo v odnosih vladala napeta energija in hitro lahko pride do prepira. Zveze, ki niso dobre, se lahko te dni končajo.

Nedelja, 6. 11. Luna bo še vedno v ovnu, pripravljeni bomo zavihati rokave in se lotiti dela. To je hkrati edini dan v tednu, ki ni neposredno obremenjen s težavnimi aspekti, zato konstruktivno uresničite kak svoj cilj in nujna opravila.

Ponedeljek, 7. 11. Luna sicer zjutraj vstopi v bika in nas malce stabilizira, a ker smo dan pred mrkom in bodo odnosi hladni in resni, 'uradni', neljubeči, bomo kljub temu nemirni in čustveno razrvani. Najbolje bo, če počivate in meditirate.

Stresen dan. Mrk se dovrši okoli poldneva, energija pa se tokrat ne bo takoj umirila. Postalo nam bo jasno, katero neprijetno presenečenje je zatreslo naš svet. Pazite se prenaglih odzivov in bodite čim bolj prilagodljivi.

Sreda, 9. 11. Še en turbulenten dan, ko se ne bomo mogli umiriti, saj bo Sonce v opoziciji z nemirnim Uranom. Ne sprejemajte odločitev, ne začenjajte novih projektov. Največ lahko opravite okoli 13. ure, ko bo najmanj ovir.