Kažipot planetov: Okoliščine se bodo spreminjale, več bo nesreč, vreme bo pokazalo zobe (Suzy)

Pred nami so napornejši dnevi. Že v petek bo prevladoval občutek oviranosti, tesnobnost. Želeli si bomo hitro priti do cilja, ga morda celo skoraj dosegli, nato nas bodo okoliščine ustavile in prisiljeni bomo počakati in narediti nekaj korakov nazaj. Počakajte s pomembnimi poslovnimi projekti.

Okoliščine se bodo spreminjale, več bo nesreč, vreme bo pokazalo zobe. Počakajte z vsemi nevarnimi opravili in športom ter bodite čim manj na cesti. Ne vlagajte, ne zanašajte se na partnerja, saj vam ne bo v oporo.

Nedelja bo še bolj stresna, v zraku bo živčna energija, veliko bo nestrpnosti, predvsem v prometu, saj bo Merkur v kvadratu z Uranom. Pazite pri športu in na cesti, če se le da, se na daljšo pot ne odpravite v nedeljo, niti v ponedeljek, ko se dovrši polna luna v vodnarju, ki bo še podaljšala nevarne vplive. Izogibajte se adrenalinskim športom, več je možnosti nesreč, eksplozij. Ne kurite v naravi in odložite delo z nevarnimi snovmi. Dvakrat premislite, preden kaj rečete, več bo sporov. Narava in vreme lahko spet pokažeta zobe. V odnosih pričakovanja prinašajo razočaranja, s partnerjem bosta vsak na svojem bregu vse do prihodnjega vikenda. V četrtek Sonce vstopi v devico. Klicale nas bodo obveznosti in zadišalo bo po šoli.

Petek, 16. 8. Neprijeten občutek oviranosti bo spremljalo dejstvo, da se moramo marsičesa lotiti od začetka ali počakati na rezultate. Ne obremenjujte se s skrbmi in strahovi, če so preveliki, se zvečer z nekom pogovorite o njih.

Sobota, 17. 8. Razmeroma miren dan, zatišje pred viharjem, ki ga izkoristite za izlet in sprostitev, še bolje pa je, če se lotite projekta, ki ga morate opraviti, npr. prenavljanja doma. Luna bo do večera v kozorogu in spodbujala storilnost.

Nedelja, 18. 8. Stresen dan, ne samo zaradi Merkurjevega kvadrata z Uranom, ampak tudi bližajoče se polne lune. Ne hitite, ne prepirajte se, bodite prilagodljivi, umirjeni. Previdno v prometu, pri športu, preložite nevarne podvige.

Torek, 20. 8. Luna v ribah bo okrepila naš občutek nemoči. Zatiskali si bomo oči pred težko situacijo ter bežali v sanjarije in omamo. Najbolje bo, da si pomagate z meditacijo, se odpravite plavat ali si pogledate kak film.

Sreda, 21. 8. Še en ne najlažji dan. Luna bo v ribah in čustveno nam bo vse prišlo do živega. Zjutraj je večja možnost nezgod. Vzkipljivi bomo in kolerični. Počakajte s športom in fizičnim delom. Zvečer ne bežite v omamo!