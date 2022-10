Kažipot planetov: ne širite nestrpne komunikacije

Po eni strani smo v obdobju med mrki in prihodnji teden nas čaka še lunin mrk v biku, ki prinaša več nemira, nepredvidljivih dogodkov, stresa, finančnih preobratov in šokov.

Jupiter se sicer vrne v ribi, a na zadnjih stopinjah znamenja lahko poleg večje čustvenosti, sočutja in navdiha prinese težave z vodo. Merkur se v soboto pridružuje Soncu in Veneri v škorpijonu, kar je še en znak, da je čas za čiščenje, prekinjanje s starim, spuščanje, razčiščevanje, da bomo morali iti globoko v svoje sence in strahove ter se soočiti z njimi. Poleg tega se v nedeljo Mars obrača v retrogradno gibanje v dvojčkih, navidezno nazaj se bo pomikal do 12. januarja 2023. Več bo jeznih besed, zmerjanja, obtoževanja, lažnih novic, nestrpnosti, besa, tudi nasilja na vojnih žariščih.

Obrnimo se vase in zdržimo zunanje pritiske. Največ, kar lahko naredite zase v tem nestabilnem času, je, da ostanete notranje močni.