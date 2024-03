Kažipot planetov: ne naložite si preveč dela, pustite si čas za počitek (Suzy)

Lunin mrk v tehtnici prinaša nepredvidene dogodke, ki jih lahko spremlja stres, a tudi nepričakovane ugodne razplete zadev, ki so se dolgo vlekle. Vladna kriza se nadaljuje, okostnjaki bodo še padali iz omare, v osebnih odnosih pa lahko naredimo pomemben korak naprej. Najbolj bodo vpliv čutile tehtnice, ovni, raki in kozorogi.

Poleg tega Mars v soboto vstopi v ribi, kar pomeni, da se bomo težje borili, dosegali cilje in uveljavljali svojo voljo. Pasivni bomo in čakali na razplet situacij, lahko imamo celo občutek zvezanih rok. Nedelja kljub napetosti pred mrkom prinaša več harmonije v odnosih. S partnerjem si kaj lepega privoščita. V četrtek pa je čas za ljubezenska presenečenja in simpatije na prvi pogled.

Petek, 22. 3. Luna bo ves dan v devici, mi pa pridno usmerjeni v delo, pospravljanje, čiščenje, trud. Največ energije bomo imeli zjutraj, ko je čas za šport in fizične napore. Pozneje ni pomembnejših aspektov, čas je za počitek.

Sobota, 23. 3. Dopoldne bo čustveno naporno. Zdelo se nam bo, da nosimo na hrbtu težo vsega sveta, a ne moremo storiti ničesar, da bi jo odložili. Popoldne bodo vplivi spodbudnejši. Razvajajte se, najbolje v dobri družbi.

Nedelja, 24. 3. Luna v devici nas bo spodbujala k delanju reda in skromnosti, a ker se lepo povežeta Venera in Jupiter, si vendarle privoščimo kaj za dušo. Zadovoljni bomo v ljubezni, preživimo prijetne trenutke v dvoje.

Mrk se dovrši že zjutraj, tako bo napetost čez dan popuščala. Luna bo v tehtnici, usmerjeni bomo v odnose, sklepali kompromise in iskali ravnovesje. Ne naložite si preveč dela, pustite si čas za počitek.

Torek, 26. 3. Luna bo ves dan v tehtnici, da ne dela pomembnejših aspektov, tako bo čas za opravljanje rutinskih opravil in spuščanje vsega, kar nam ne služi več. Razmislite, ali vas osrečujejo odnosi, v katerih ste.

Sreda, 27. 3. Luna po 10. uri prestopi v škorpijona, kar prinaša več čustvene drame. Vse bomo vzeli zares in borili se bomo za svoj prav. Največ energije in moči bomo imeli okoli 17. ure. Tedaj je čas za športne dejavnosti.