Kažipot planetov: mirnejši teden je pred nami

Mirnejši teden je pred nami, napetosti, ki smo jih bili deležni, se bodo počasi umirjale.

Petek, x. x. Petek, 11. 3. Z Luno, ki že zjutraj vstopi v raka, bodo prevladovale mirne družinske energije. Nikamor se vam ne bo ljubilo, po službi se boste najraje crkljali doma in kaj dobrega skuhali. Potrebovali boste občutek varnosti.

Planeti so v tem času predvsem v ribah in vodnarju. Prvo znamenje kaže sočutje in humanitarno pomoč, svetovna prizadevanja za mir ter upanje, da se bodo spopadi prenehali.

Sobota, 12. 3. Že zjutraj se bodo stvari odvijale hitro, a v pravo smer. Popoldne se lahko nekaj razplete v vaš prid, spremljala vas bo sreča, lahko kupite tudi kakšno srečko. Povabite prijatelje ali družino na druženje.

Vodnar pa po drugi strani odpira družbeno kritičnost, premislek, kam gremo in kakšne prihodnosti si želimo, aktivizem, upornost …

Nedelja, 13. 3. Počasi in zaspani bomo, nič se nam ne bo ljubilo, najraje bi dan preživeli v postelji. Uporabite energijo za ustvarjanje ali duhovnost ali si naredite kopel. Šele zvečer bo več zanosa, ko Luna vstopi v leva.

V zasebnih odnosih bomo po eni strani iskali bližino, želeli, da nekdo drug poskrbi za nas, pasivni in ranljivi bomo.

Samozavestno in odločno se bomo lotevali svojih ciljev, a nas bodo na poti spremljala manjša razočaranja. Večer bo nemiren, več je možnosti za nezgode, tudi v prometu, zato hitite počasi.

Po drugi pa se bomo umikali, želeli biti samostojni in početi stvari po svoje.

Torek, 15. 3. Energično se bomo lotili dela, a okoli poldneva nas vseeno čakajo ovire in blokade, skozi katere se bomo morali prebiti. Preostanek dneva ne bo večjih izzivov, čas je primeren za nakupovanje in druženje.

Nedelja bo še posebno počasna, nikamor se nam ne bo ljubilo, najbolje bo, da se posvetimo ustvarjalnosti ali duhovnemu delu.

Sreda, 16. 3. Luna že zjutraj vstopi v devico in nas kliče k delu, pridnosti, organiziranosti. Čas je primeren za urejanje birokratskih opravkov, službenih zaostankov, pospravljanje doma … Zavihajte rokave!

Dvakrat vse preverimo, ker je večja možnost napak.

Največ energije in zanosa bomo imeli v četrtek, ko Merkur in Uran spodbujata nove rešitve in ideje.