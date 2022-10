Kažipot planetov: Če ste prisiljeni v spremembe, jih sprejmite

Torkov sončni mrk sam po sebi ne bo rušilen, lahko pa pošteno zamaje življenje škorpijonov, vodnarjev, rakov in bikov.

Luna je v devici in ne dela pomembnejših aspektov, tako je čas za rutinsko delo – pospravljanje doma, pripravljanje ozimnice, pospravljanje vrta pred zimo, urejanje dokumentov … Postorite vse, s čimer odlašate.

Spremembe, ki jih bomo deležni v tem času, so pomembne za nadaljnji razvoj, zato se ničesar ne oklepajmo, ampak spustimo.

Prijetna energija Venerine konjunkcije s Soncem bo barvala dan v barve ljubezni. Odprite se in sprejmite povabilo simpatije, a pri tem ostanite realni in ne zidajte gradov v oblakih. Previdno na cesti!

Na družbeni ravni mrk sicer še za nekaj časa podaljšuje vpliv kvadrata med Uranom in Saturnom, ki prinaša delitev ljudi na dva tabora, a ker se že naslednji petek Jupiter vrne v ribi, bomo odtlej vseeno malce bolj sočutni in strpni.

Nedelja, 23. 10.

Sonce in Venera vstopita v škorpijona in poglabljata naše doživljanje sveta. Nič več ne bomo površni, vsemu bomo želeli priti do dna. V odnosih bomo posesivni, strastni, vodila nas bodo močna čustva.