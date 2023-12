Kažipot planetov: Čaka nas pravljični božič, če ga boste preživljali z družino, prijatelji ali v dvoje (Suzy)

Razpeti bomo med obveznosti, ki jih bomo še želeli opraviti, in oddihom, druženjem, zabavo. Retrogradni Merkur nam bo oteževal vsakdanje naloge. V soboto se na poti nazaj vrne v strelca, tako bomo manj zbrani in načrtni. Mars nas bo navdihoval z entuziazmom, želeli se bomo kam odpraviti in se srečevati s prijatelji. Venera v intenzivnem škorpijonu bo skrbela, da bomo pri tem zapeljivo na preži za strastnimi doživetji.

Petek, 22. 12. Kljub Merkurjevim nevšečnostim lahko veliko opravite. Jasne vam bodo stvari iz preteklosti in postavljali boste nove temelje. Okoli 14. ure nas bo spremljala sreča. Čas je primeren za zadnje manjše nakupe.

Sobota, 23. 12. Merkur se na poti nazaj vrne v strelca. Bolj razpuščeni in razmišljujoči bomo, manj prizemljeni in usmerjeni v konkretno delo. Okoli 14. ure pazite na cesti. Več bo živčnosti, nemira, naglice, stresa.

Nedelja, 24. 12. Lahko boste želeli opraviti zadnje zadolžitve ali se boste resno lotili praznovanja. Okoli 14. ure nam bodo slabe novice ali notranji dvomi prišli do živega, nato se energija sprosti. Veselo bo in zabavno.

Ponedeljek, 25. 12. Čaka nas pravljični božič, če ga boste preživljali z družino, prijatelji ali v dvoje. Luna v dvojčkih bo spodbujala norčavost, komunikacijo, druženje, smeh. Najbolje bo, da se odpravite skupaj na sneg.

V petek se lahko razjasni neka nejasnost. V nedeljo bomo resno, organizirano in predano načrtovali božično večerjo, z Luno v dvojčkih pa znali tudi spustiti in se dobro, skoraj otročje zabavati. Božični dan bo pravljičen in romantičen. Preživite ga v dvoje ali družinsko v naravi. Torkova polna luna v raku bo spodbudna in nas še bolj usmerila v preživljanje časa z najbližjimi.

Torek, 26. 12. Polna luna v raku prinaša stabilnost in zadovoljstvo ter nas obrača nazaj k družini. Jutro bo vseeno kaotično, veliko bo nesporazumov in napak. Po 16. uri Luna prestopi v raka. Želeli se bomo crkljati doma.

Sreda, 27. 12. Nejasnosti, nerazumevanje, napake, zmote, zamude nas bodo spravljali ob pamet, čeprav se bo na koncu vse dobro izšlo. Če se le da, si ne naložite preveč pomembnih obveznosti, ampak ostanite na dopustu.

Četrtek, 28. 12. Še en zmeden dan, poln nerealnih pričakovanj in akcije, ki ne bo prinesla rezultatov. Idealno bi bilo, če bi ga preživeli na družinskih počitnicah. Popoldne bodite skupaj ustvarjalni, zvečer bo čas za romantiko.

V sredo nas bo kljub zmedi in napakam spremljala sreča, v četrtek pa bodite še bolj previdni v prometu ter si postavite realne cilje.