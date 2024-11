Kažipot planetov: bodite potrpežljivi! (Suzy)

Do ponedeljka imate čas za urejanje zadnjih zadev pred Merkurjevim obratom v retrogradno smer. Obrne se in potuje nazaj po strelcu, spet direktno se obrača 15. decembra, tako pohitite s prazničnimi nakupi ali jih opravite po tem.

V tem času bodo poleg običajnih zapletov, povezanih s komunikacijo, prometom, tehniko, računalniki, trgovino, na udaru vaša prepričanja, potovalni načrti, študenti se lahko soočajo z zamudami pri izobraževanju, nekateri s sodnimi zapleti in vsem, povezanim s tujino.

V petek boste cenili ljudi, na katere se lahko zanesete. Tudi partner vam bo v oporo, kar boste v tistem trenutku cenili bolj kot strasti in zaljubljenosti. Čas je za varne naložbe in premišljene nakupe, a le še do ponedeljka.

V sredo bomo imeli največ fizične energije in moči, saj se Sonce poveže z Marsom. Ta dan boste zlahka opravili fizično delo, več bo motivacije za šport, lažje si boste izborili svoje in postavili meje drugim. Kljub temu ne rinite z glavo skozi zid, posebno ob Merkurjevih zapletih. Bodite potrpežljivi!

Petek, 22. 11. Samozavestni bomo in odločni, cenili zveste ljudi, trdne odnose in počasen, a gotov napredek. Ni čas za tveganje, ampak ohranjanje obstoječega stanja ter premišljene nakupe reči, ki nam bodo dolgo služile.

Sobota, 23. 11. Luna bo v devici, delali bomo red. Čas je za generalno čiščenje in opravljanje zadnjih opravkov pred Merkurjevim obratom. Poskrbite tudi za ozimnico in organizirajte stvari, ki vas že dolgo motijo in bremenijo.

Nedelja, 24. 11. Če si boste zadali preveč nalog, boste sredi dneva obupali in dvignili roke od vsega. Več bo drame in pretiravanja z užitki. Zvečer se nam bo zapletalo v komunikaciji, ni pravi čas za razčiščevanje.

Merkur se obrača, ohranite mirne živce. Dopoldne bomo kljub oviram in zamudam odločni, diplomatsko se bomo izvili iz zapletov in težav. Zvečer bomo imeli preveč energije, težko bomo zaspali.

Torek, 26. 11. Luna bo v tehtnici in lovili bomo ravnovesje. Dan naj bo namenjen rutinskim opravilom. Ne začenjajte ničesar na novo. Zvečer bo prijetno, če povabite na obisk prijatelje ali se kje drugje družite z njimi.

Sreda, 27. 11. Imeli boste veliko energije in volje za doseganje ciljev. Dopoldne boste kljub retrogradnemu Merkurju lahko dorekli nujne reči. Zapleti vas bodo spravljali ob živce, manjkalo vam bo potrpljenja. Umirite se.