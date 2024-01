Katja Brvar: Omejitve si običajno postavljamo sami (Suzy)

V njej raziskovalka starodavnega znanja, učiteljica dihalnih tehnik in holističnega zdravljenja zanimivo opisuje svoje transformativne izkušnje s plemeni in šamani Južne Amerike. V amazonskem pragozdu se je srečala tako z njihovo modrostjo in pozivi, da mora beli človek začeti ravnati drugače, kot z manj prijetnimi izkušnjami, ki pa so jo vodile v globoko preobrazbo in spoznavanje diha kot pomembnega terapevtskega orodja. Zelo mladi ste se sami odpravili po svetu, obiskali mnogo držav, živeli v Avstraliji in med šamani v Južni Ameriki. Od kod vam pogum in denar, kar ljudi najbolj omejuje? Že...