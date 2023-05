Kakršna mama, takšna hči: Christy Turlington in Grace Burns

V osemdesetih in devetdesetih letih je bila Christy Turlington eden najbolj znanih supermodelov. Vzgojena je bila v katoliški družini in odraščala kot srednja od treh sester. Pri osemnajstih se je iz Floride preselila v New York, ker je imela toliko ponudb za delo fotomodela, da je pustila šolo in maturo opravila šele pri petindvajsetih letih, potem pa diplomirala iz primerjalne religiologije in vzhodne filozofije.

Grace je septembra lani z mamo prišla na newyorški teden mode in si ogledala Fendijevo modno revijo.

Še danes je znana kot eden najbolj zanimivih obrazov v modnem svetu, saj je bila pogosto na naslovnicah najpomembnejših revij in delala z največjimi modnimi hišami in blagovnimi znamkami. Veliko časa posveča dobrodelnosti in po snemanju dokumentarnega filma o porodnih izkušnjah v Gvatemali, Bangladešu, Tanzaniji in ZDA je ustanovila fundacijo Vsaka mama šteje (Every Mother Counts), ki se trudi, da bi bila nosečnost varna za vsako mamo in vsakega otroka.

Leta 2000 je spoznala igralca Edwarda Burnsa in tri leta pozneje sta se poročila, ko je bila Christy že noseča. Grace je rodila oktobra 2003, dve leti in pol pozneje pa še sina Finna. Družina živi stran od žarometov, zato smo otroka bolj redko videvali na fotografijah. Zdaj pa se je Grace odločila preizkusiti v svetu mode in kaj hitro seveda pritegnila poglede in zanimanje mnogih modnih agentov. Svojo prvo pravo kampanjo je skupaj z mamo posnela za Carolino Herrera. Snemanje je potekalo v Andaluziji, kjer sta mati in hči lahko uživali v sončnih dneh in jezdili konje, kar naravnost obožujeta. Christy je hčerki zaželela srečo na tej poti, ni pa dvoma, da bo uspešna, saj je lepoto podedovala tako po očetu kot mami.

Ed in Christy sta srečna že več kot dvajset let, zanimivo pa je, da se je ena od njenih sestra poročila z Edovim bratom.

Christy v družbi Linde Evangelista in Naomi Campbell v devetdesetih