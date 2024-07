Kako se gibati poleti? (Suzy)

Toplota je dobra za mišice človeškega telesa. Na toploti so že skoraj ogrete. V toplejšem delu leta je običajno višja tudi naša storilnost, zaradi več svetlobe imamo več energije za življenje in gibanje. A ne glede na vse lepote poletja, toplejših in daljših dni je treba v tem letnem času upoštevati določena navodila, da si z neprimernim gibanjem ne povzročimo več škode kot koristi.

V prvi vrsti je izbira gibanja odvisna od starosti in splošne telesne pripravljenosti. S starostjo obvezno omejimo gibanje v vročini in to počnemo le zgodaj zjutraj ali pozno zvečer, ko na nas ne pripeka sonce in se temperature nekoliko znižajo. Vrsto in trajanje gibanja izberemo glede na splošno telesno pripravljenost.

Če se v drugih delih leta ne gibamo ali se gibamo zelo malo, se tudi poleti gibajte zelo, zelo zmerno, počasi, v krajših časovnih enotah! Če telo ni navajeno gibanja, a na morju plavate, supate, se potapljate, kolesarite, je lahko to velik šok za telo. Dopust se lahko namesto regeneracije spremeni samo v drugo obliko stresa.

FOTO: osebni arhiv

Če je vaše gibanje delo na vrtu ali v okolici hiše, spet ne pretiravajte tako, da ste več ur v kosu v sklonjenem položaju, kar namesto užitka povzroči le bolečine v križu. Uporabljajte daljše majice in pokrivala za glavo! Prekinjajte dlje trajajoče statične položaje.

Vsako gibanje si mora telo zaslužiti. Zato je edino smiselno gibanje redno gibanje, vedno prilagojeno starosti, morebitnim težavam in splošni telesni pripravljenosti.

Če niste vrhunski športnik, naj velja za gibanje osnovno pravilo 'manj je več'. Zdravo gibanje je zmerno intenzivno, počasno, varno, prilagojeno težavam. Ko smo dovolj stari, po navadi dojamemo, da je telo, pripravljeno za na plažo, mit, čeprav na splošno ljudje pojemo veliko preveč (sploh praznih) kalorij. Če želite poleti na Triglav ali drug hrib, je pripravo za to treba začeti izvajati vsaj nekaj mesecev prej.

Tako kot rada pozimi svetujem, da ne skočimo na smučke s kavča, vam svetujem enako za vse poletne aktivnosti. Do svojega telesa in aktivnosti (ali neaktivnosti), ki jih izberemo, se moramo obnašati izredno spoštljivo in odgovorno. Nobena skrajnost ni dobra ne za zdravje ne za počutje. Najbolje je nekje na sredini. Včasih se te sredine učimo vse življenje, ampak ko se enkrat naučite, kaj je za telo preveč, to upoštevajte!

FOTO: osebni arhiv

In še ena stvar je poleti aktualna in jo je treba jemati zares. To je pitje tekočine. Strokovnjaki priporočajo, da je potreben vnos tekočine en liter na 25 kilogramov telesne teže. V poletnem času je treba ta osnovni vnos tekočine povečati za pol litra. Tekočine, ki je dobra za telo, so voda, nesladkan čaj, limonada, čista juha …

Predvsem vam želim, da poleti čim več uživate, počivate, se regenerirate, sproščate, družite in se predvsem veliko smejete!

Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa in ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih!, www.tanjazelj.si