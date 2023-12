Kako se čim hitreje pripraviti za zabavo? Za vas smo poiskali nekaj zares dobrih nasvetov (Suzy)

A z nekaj triki lahko skrajšamo čas urejanja za posebne priložnosti in minute, ki nam ostanejo, raje namenimo ljudem, ki jih imamo radi. Kako? Z upoštevanjem nekaj preprostih nasvetov.

BB-krema namesto podlage

Podlaga je odličen izdelek za ličenje, vendar ni vsestranska. BB-krema pa lahko opravi več nalog hkrati. Lahko nadomesti vlažilno kremo, primer, podlago in korektor v enem. To vam prihrani veliko časa. Prekrivnost je običajno manjša kot pri podlagi, vendar je izdelek, ki ga je vredno imeti, še posebno v hektičnih dneh.

Naličite le trepalnice in ustnice

Ko ste omejeni s časom, se osredotočite na trepalnice in ustnice. To sta ključna elementa ličenja, ki najbolj izstopata na obrazu. Trepalnice poudarjajo oči, šminka pa dodaja barvo obrazu. Z maskaro in šminko skupaj z BB-kremo ste lahko naličeni v le petih minutah.

Umijte le lase ob obrazu

Če nimate časa umiti celotne glave ali se ne želite ukvarjati s pričesko, umijte le lase, ki so tik ob obrazu. Nato zadnje lase spnite v čop ali figo, prednji pa naj prosto padajo naprej. Če ste kratkolaska, si pomagajte z lasnicami ali obročem, zadnje lase pa lahko tudi počešete nazaj in utrdite z gelom. Seveda gre le za rešitev v sili, zato si čim prej vzemite čas za umivanje las.

Razmršena figa

Vedno je videti odlično, poleg tega jo je preprosto narediti. Ta pričeska se ne pokvari, tudi če nosite kapo, saj velja, da bolj, ko je razmršena, bolje je videti. Razmršeno figo lahko naredite zadaj na tilniku, na vrhu glave ali ob strani, odvisno od tega, kaj vam je všeč in kaj vam najbolje pristaja.

Pripravite oblačila

Ne iščite kombinacij, tik preden odhajate na zabavo. Ko imate čas, si v omari pripravite nekaj različnih kombinacij oblačil, ki jih boste lahko, ko se vam bo mudilo, na hitro in brez razmišljanja oblekli. Ne pozabite: letošnje praznično obdobje je še posebno naklonjeno svetlikanju. Oblačila z bleščicami ali v kovinskih odtenkih so zato še kako dobrodošla.

Samo nakit

Morda se vam med hitenjem z obveznosti na zabavo niti ne bo uspelo preobleči. Če je tako, si pripravite le nakit in modne dodatke, s katerimi boste popestrili vsakdanjo opravo. Dobro se v tej vlogi obnesejo črna ali bela oblačila, ki jih je lahko popestriti z raznimi zlatimi ali srebrnimi torbicami in drugimi dodatki, enako dobro se jim prilegajo dodatki katere koli druge barve.