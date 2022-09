Da ustanovni član skupine Čuki zelo lepo skrbi zase, se opazi že na daleč. Jože Potrebuješ je nadvse vesten, kar zadeva osebno higieno in urejenost, kamor spadajo tudi dišave. In glasbenik ima zagotovo najširšo in najdragocenejšo zbirko dišav na sceni. V njegovi omari boste zlahka naleteli na znamke, ki jih poznajo le največji poznavalci in veljajo za pravi prestiž. Za eno stekleničko vrhunskega parfuma je treba namreč odšteti tudi po več sto evrov, najdražji pa zlahka presežejo ceno enotedenskega dopusta. Jože je svojo strast prenesel tudi na svoje dame in za vsako dobro ve, s katerim parfu...