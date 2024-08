Kako danes dobro (po)skrbeti zase? (Suzy)

Pri delu z ljudmi se velikokrat ukvarjam z dvema skrajnostma. Prva je, da ljudje skoraj ničesar dobrega ne naredijo zase, ne v gibanju, ne pri zdravi prehrani, dobri naravnanosti, odnosih ne do okolja, živali … In druga je, da zase delajo preveč ali preveč naenkrat ali z glavo skozi zid oz. pretiravajo. Pogosto ves prosti čas namenimo skrbi za druge, da bodo drugi dobro, da bodo prostori čisti, oblačila zložena, kar je ravno tako nezdravo, kot če ne delamo nič.

To sta le dve skrajnosti iste palice. Telo deluje dobro, ko je čim bližje ravnovesju. In če se danes odločite, da boste prebrali nekaj knjig o osebnostni rasti, si ne izposodite ali kupite pet knjig. Nabavite si eno in tisto v miru preberite ter se vanjo poglobite! Prvič: vsega, kar preberemo, si tako ali tako ne moremo zapomniti. In drugič: ne moremo vseh nasvetov čez noč vnesti v svoje življenje.

FOTO: osebni arhiv

Če se danes odločite, da se boste redno gibali, naj vaše prvo gibanje ne bo večurna hoja na najvišji hrib v bližini. Začnite počasi in z malo. Če želite biti v gibanju uspešni, se morate lotiti takšnega, da ga zmorete. Vse ostalo bo samo še ena neuspešna zgodba. Zato počasi gradimo kondicijo in izboljšujmo telesno pripravljenost. V zrelih letih pridemo počasi najdlje in najhitreje.

Če se danes odločite, da se boste začeli zdravo prehranjevati, do sedaj pa ste bili navajeni ojačevalcev okusov v nezdravi prehrani, je tudi tukaj treba stvari spreminjati počasi. Vsak teden nekaj. Tako počasi, da zmoremo. Tako počasi, da je glavi skoraj neopazno. Ker če želimo stvari spremeniti na hitro, doživijo možgani šok in se spremembam še bolj uprejo. Vse, kar je hitreje od zelo počasi, vodi v stavke: to ni zame, jaz pa tega ne zmorem, to nima smisla, bom jutri, saj ni tako hudo, samo še to pojem …

FOTO: osebni arhiv

Če se danes odločite, da boste več spali, ne boste mogli zaspati ob 22. uri, če ste prej hodili spat po polnoči. Zdrave navade spanja dosežemo tako, da uro odhoda v posteljo premikamo počasi: 10 minut prej zaspim, 10 minut prej vstanem. In tako počasi do želene ure, do dobrega počutja zaradi spanja. Cilj, da zaspim ob 22. uri, je v takem počasnem spreminjanju realno dosegljiv. Ampak čez nekaj mesecev, ne jutri.

* Zakaj nam ne uspe biti redno telesno aktivni?

* Zakaj se nam ne uspe ves čas zdravo prehranjevati?

* Zakaj ne spimo dovolj?

Zato ker nam je trenutno v življenju zelo udobno. In za udobje smo pripravljeni plačati tudi ceno zdravja. To si upamo, ker v tem trenutku ne čutimo in se ne zavedamo, kaj pomeni biti nezdrav. Ker posledice nezdravega načina življenja in dela pridejo z zamikom. In ko pridejo (po navadi vedno pridejo), zelo hitro okrivimo druge ljudi, državo, situacijo, življenje, da imamo mi težave. Pogosto takrat krivimo druge, da nam ne pomagajo, da bi bili bolje. No, to je zame popolnoma egoistično. Zato nikakor ni egoistično, da vsak dan na najboljši način poskrbimo zase. Upam, da vsi razumemo to zelo pomembno in za dobro ter zdravo življenje ključno razliko.

FOTO: osebni arhiv

Pri drvenju skozi življenje pogosto pozabljamo, kakšno močno orodje smo sami. Kakšno moč imamo v sebi za vse, kar lahko počnemo. Pozabljamo, da vse že vemo, da nam telo vse pove, kar potrebuje. Pokaže. Sporoči. Če ga ne slišimo, ko nam šepeta, mora postati glasnejše. Šepetanje pomeni majhne, rešljive težave. Vpitje pomeni velike, težje ali celo nerešljive težave.

Zato bi vas danes rada spodbudila k razmišljanju o vprašanju, zakaj s sabo ne delamo lepo, zakaj ne delamo najlepše, ko vemo, kaj potrebujemo za dobro življenje, počutje in zdravje. Zakaj si škodimo? Zakaj se uničujemo?

Po mojih opažanjih je bolečina zelo velik motivator. Zdaj lahko samo molite, da bo bolečina, ki pride s sporočili do vas, še tako obvladljiva, da posledice težav ne bodo velike ali usodne.

Tanja Želj Zupančič, univ. dipl. profesorica športne vzgoje, trenerka pilatesa & ambasadorka samostojnega obuvanja nogavic pri 80 letih!

www.tanjazelj.si