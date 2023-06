Junaku Deželaku dež ni pokvaril veselja (Suzy)

Tako kot zadnjih osem let se je radijski voditelj tudi letos podal na svojo že tradicionalno dobrodelno pot po Sloveniji. Na deveti pustolovščini so se mu znova pridružili številni znani obrazi, ki so z velikim nasmehom na obrazu z neutrudnim radijcem pedala poganjali tudi v največjem nalivu. Dobrodelni sodelavci Radia 1 so akcijo začeli 31. maja, Mihova pot pa se je zaključila na dan izida naše revije, torej 9. junija, a bodo sredstva za otroke iz socialno ogroženih družin, ki si počitnic ne morejo privoščiti, zbirali tudi po zaključku končane dobrodelne etape.

Eden izmed Mihovih pomagačev na kvadrociklu je bil tudi 99-letni Franc Primožič iz Kamnika, ki je dokazal, da leta niso ovira.

Luka Basi je z radijcem prekolesaril kratko, a čudovito pot, na kateri se je našemu junaku zahvalil za vse, kar počne za otroke.

Na dobrodelni poti ni manjkal niti nekdanji predsednik države Borut Pahor, ki je ponosen, da je lahko leta 2018 Deželaku izročil jabolko navdiha.

Na poti sta ga ves čas spremljala in podpirala tudi prijatelja in sodelavca Denis Avdić in Jana Morelj.