July Jones: še Američani so nori nanjo

Po dolgem času se lahko pohvalimo, da je tudi slovenska zvezdnica z mednarodnim pridihom prepričala najslavnejšo moško revijo na svetu. July Jones je po nastanku drznih fotografij, ki jih je po nastopu na EMI posnela s slovensko ekipo, ostala brez besed, saj je prejela obvestilo, da si želijo izdelek objaviti v slavni reviji pokojnega očeta zajčic Hugha Hefnerja.

»Še vedno imam občutek, da sanjam. Od nekdaj sem govorila, da si želim dve stvari, in sicer izdati album ter zablesteti v najljubši reviji. Že do zdaj mi je uspelo uresničiti najstniške cilje, zato se neznansko veselim prihodnosti.«

Ta bo po videnem sodeč zelo vroča in glasna, kot je njena udarna glasba. Še naprej bo burila našo domišljijo in podirala tabuje z ekstravagantnim stilom in lepoto, za katero pravi, da je vesoljska.